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Царьград

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Sohu: Остроумная шутка Путина вызвала негодование в Белом доме

Sohu: Остроумная шутка Путина вызвала негодование в Белом доме

Путин пошутил про США, вызвав негодование в администрации БайденаНедавно Владимир Путин заявил, что раз Джо Байден посоветовал своим соотечественникам проголосовать на выборах за Камалу Харрис, то Россия её тоже поддержит.

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