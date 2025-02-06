Архангелогородец стал жертвой аферистов, пытаясь купить билеты в кино

41-летний архангелогородец обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенниковОн рассказал стражам порядка, что в социальной сети ему написала девушка, а затем она предложила продолжить общение в анонимном мессенджере.
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