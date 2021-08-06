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33-летняя Блейк Лайвли в «платье принцессы» и другие звезды в нелепых нарядах недели

33-летняя Блейк Лайвли в «платье принцессы» и другие звезды в нелепых нарядах недели

Звезды активно ходят по премьерам, мы же ходим за ними и отмечаем, кто во что одет.В галерее смотри на звезд, которые почтили своим присутствием великосветские мероприятия на этой неделе: Блейк Лайвли на премьере фильма «Главный герой» в Нью-Йорке.

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