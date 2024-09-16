Штрафы за утечки персональных данных предложили увеличить

Ко второму чтению готовится пакет законопроектов, усиливающих ответственность за утечку персональных данных россиян, в них предлагается значительно увеличить штрафы для операторов персональных данных за утечки и ввести уголовную ответственность за незаконное использование такой информации.
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