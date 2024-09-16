Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lislis lissil
    ну тут надо брать за жабры местное жкх-без их ведома электричество в подвал не провести!Из хостела в цент...
  • Писарчук Дмитрий
    Запретить работать тем предприятиям по приготовлению продукции питания, где отсутствуют элементарные санитарные услов...Россиян решили за...
  • Maxim
    Мигров из Бангладеш не возят тоннами..Си Цзиньпин высту...

Штрафы за утечки персональных данных предложили увеличить

Ко второму чтению готовится пакет законопроектов, усиливающих ответственность за утечку персональных данных россиян, в них предлагается значительно увеличить штрафы для операторов персональных данных за утечки и ввести уголовную ответственность за незаконное использование такой информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх