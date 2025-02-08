Журналист Рохас незаконно попал в Курскую область для интервью с 47 бригадой ВСУ Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно проник в Курскую область, где взял интервью у троих бойцов вторгшейся на территорию российского региона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).