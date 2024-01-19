Маслова заявила, что не согласна со своей героиней из «Золотого дна»

Виктория Маслова отметила свое несогласие с героиней, которую она играет в сериале «Золотое дно». Она рассказала, что пыталась изменить данного персонажа, но режиссер Илья Ермолов не разрешил ей это сделать.
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