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Маслова заявила, что не согласна со своей героиней из «Золотого дна»

Маслова заявила, что не согласна со своей героиней из «Золотого дна»

Виктория Маслова отметила свое несогласие с героиней, которую она играет в сериале «Золотое дно». Она рассказала, что пыталась изменить данного персонажа, но режиссер Илья Ермолов не разрешил ей это сделать.

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