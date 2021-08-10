Либо сегодняшняя элита, либо Россия

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаЛибо сегодняшняя элита, либо Россия Поговорим о современной российской элите и её идеологии (точнее об идеологиях, меняемых ей как перчатки).Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSKsergej kostin++++++1000Астон МартинНет никакой элиты которую внедряют разные политические медиа источники , все это какая то ложь , это попытки вырастить политическую элиту , но на самом деле ее не признают ни граждане нашей страны ни где то за пределами нашей страны , элита - это наши гимнастки - сестры Аверины , которые своими хрупкими плечами защищают честь нашего государства несмотря на огромное давление вражеского запада и его политических сил , а разные мужики с умным видом и в галстуках - это не элита , они не способны защитить честь страны а занимаются пустой болтологией чиновника паразита ...Комментировать
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