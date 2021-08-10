БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Либо сегодняшняя элита, либо Россия

Либо сегодняшняя элита, либо Россия

  Поговорим о современной российской элите и её идеологии (точнее об идеологиях, меняемых ей как перчатки).

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sergej kostin
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Астон Мартин
Нет никакой элиты которую внедряют разные политические медиа источники , все это какая то ложь , это попытки вырастить политическую элиту , но на самом деле ее не признают ни граждане нашей страны ни где то за пределами нашей страны , элита - это наши гимнастки - сестры Аверины , которые своими хрупкими плечами защищают честь нашего государства несмотря на огромное давление вражеского запада и его политических сил , а разные мужики с умным видом и в галстуках - это не элита , они не способны защитить честь страны а занимаются пустой болтологией чиновника паразита ...

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