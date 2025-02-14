МИД Индии раскрыл, на какой стадии находится вопрос покупки F-35

Вопрос поставок Индии американских истребителей F-35 все еще находится на стадии предложения, и договоренностей по нему, скорее всего, нет, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри 13 февраля на брифинге после переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.