20 животных, которым немного не повезло… Это был их неудачный день! :)

Неудачи застают врасплох не только людей и наших домашних животных, но ещё и дикие звери умудряются попасть впросак! Этим 20 беднягам немного не повезло, ведь у них выдался очень тяжёлый день…)) Я видел свет в конце тоннеля, а тут – засада!!! Покоритель гор, вот только про страховку забыл…) Упс, немножко врезался Мне сказали, что здесь есть море, ну и где оно?! О неееет! Помогиииите!!! Ой, я ничего не вижу! Кто выключил свет??? А вот это сейчас обидно было… Извини, крокодил, сегодня не твой день)) Почему мне так тяжело? Рога, что ли, выросли… Милая, а ты ничего не хочешь мне сказать?)) За секунду до… Мой оберег! Всегда ношу его с собой Поймал сам себя Ну, и как отсюда теперь выбраться? Хм… У всех бывают свои провалы Ну что, что же мама скажет… Застрял маленько Кажется, кто-то перебрал Эй, мужики, смотрите, какой шлем я нашёл! Ой, только снять не могу… Мы так не договаривались! А как теперь назад? Надо подумать… Отличного настроения, дорогие друзья! .