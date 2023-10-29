Элеватор почти за пять миллиардов рублей планируют построить в Алтайском крае

Работы включены в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года В 2026 году в Алтайском крае планируют запустить в работу линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур.
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