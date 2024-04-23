Колигривый сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла»

Никита Кологривый исполнит главную роль в романтической комедии «Любовь зла», сообщает Kinonews.ru. В центре сюжета обаятельный вор-домушник Максим, который оказывается в сложной ситуации, задолжав деньги опасным преступникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии