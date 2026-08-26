Прирост запасов углеводородов в России составил за первое полугодие 2026 года 45 млн тонн нефти и конденсата

Глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов сообщил накануне Восточного экономического форума, что по итогам первого полугодия 2026 года прирост запасов углеводородов в стране достиг 45 миллионов тонн жидких углеводородов (нефть и конденсат) и 155,5 миллиарда кубометров газа.