«Нам некуда было бежать» Отец и сын пошли добровольцами в донецкий спецназ. Как они вместе освобождали Мариуполь?

В феврале 2022 года, перед самым началом специальной военной операции, в Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) начали массово записываться добровольцы, полные решимости сражаться за утраченные в недалеком прошлом территории.
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