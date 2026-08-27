Турэксперт рассказала о самых небезопасных направлениях осени

В список вошли регионы, где в этом сезоне резко возрастают риски из-за природных, эпидемиологических и общественно-политических факторов Турэксперт Наталья Ансталь в беседе с "Абзацем" порекомендовала российским путешественникам не планировать поездки на осень в некоторые азиатские страны, Бразилию, на Филиппины и Мальдивы.