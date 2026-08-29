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ТАСС

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Добровольцы "БАРС-Курск" рассказали, как защищают АЗС региона от атак БПЛА

Добровольцы "БАРС-Курск" рассказали, как защищают АЗС региона от атак БПЛА

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Стационарные пункты воздушного наблюдения бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" созданы для защиты заправочных станций региона от атак беспилотников ВСУ.

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