Боррель: финансирование Агентства ООН по помощи палестинцам должно продолжаться

Глава дипломатии Еевропейского союза Жозеп Боррель заявил, что необходимо продолжать финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения Израиля о причастности организации к нападениям группировки ХАМАС и проводимое расследование.