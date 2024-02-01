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Боррель: финансирование Агентства ООН по помощи палестинцам должно продолжаться

Боррель: финансирование Агентства ООН по помощи палестинцам должно продолжаться

Глава дипломатии Еевропейского союза Жозеп Боррель заявил, что необходимо продолжать финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения Израиля о причастности организации к нападениям группировки ХАМАС и проводимое расследование.

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