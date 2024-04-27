Крымский мост назван одной из основных целей возможных ударов ракетами ATACMS

Известия/Александр Полегенько Дальнобойные ракеты ATACMS, вошедшие в новый пакет поддержки, предоставляемой Вашингтоном военнослужащим ВСУ и украинским националистам, угрожают городам Крыма и Крымского моста.
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