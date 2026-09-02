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Директор «Автомобилиста»: «Мы на пороге большой перестройки. Хочется медали по окончании сезона»

Директор «Автомобилиста»: «Мы на пороге большой перестройки. Хочется медали по окончании сезона»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о планах своей команды на новый сезон.Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о планах своей команды на новый сезон.

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