Захарова: Россия готова к диалогу по Украине, но ждет выполнения обязательств

Москва всегда была открыта к диалогу по вопросам украинского урегулирования, однако ключевым моментом остается выполнение достигнутых договоренностей.
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