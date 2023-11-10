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Что делать, если ребенок не ест мясо

Что делать, если ребенок не ест мясо

Дети-малоежки — довольно распространенное явление в наши дни. Так, некоторые дети категорически отказываются есть мясо, и мамам приходится заставлять, уговаривать или хитрить, чтобы в детский организм попала хоть какая-то часть мясного продукта.

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