Что делать, если ребенок не ест мясо

Дети-малоежки — довольно распространенное явление в наши дни. Так, некоторые дети категорически отказываются есть мясо, и мамам приходится заставлять, уговаривать или хитрить, чтобы в детский организм попала хоть какая-то часть мясного продукта.
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