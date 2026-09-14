Карманный насос Xiaomi, который позволяет накачать 10 автомобильных шин или 80 баскетбольных мячей, вышел в Китае

Он стоит 179 юаней Xiaomi начала принимать предзаказы на насос Mijia Air Pump 3, который оснащен мощным двигателем и высокоточным литым цилиндром из сплава диаметром 21 мм, способен создавать давление до 150 psi (около 10 атм), а скорость накачивания по сравнению с предыдущей моделью выросла на 25%.