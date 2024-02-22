Когда ожидается фильм о судьбе Романа Костомарова

9 марта состоится премьера долгожданного документального фильма “Роман Костомаров: рожденный дважды”, который расскажет историю олимпийского чемпиона, столкнувшегося с невероятными испытаниями на своем пути.
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