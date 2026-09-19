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В Саудовской Аравии снова воздушная тревога - хуситы бьют ракетами и БПЛА

В Саудовской Аравии снова воздушная тревога - хуситы бьют ракетами и БПЛА Саудовская Аравия сталкивается с новой волной ракетных и дроновых ударов.

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