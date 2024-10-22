Игорь Акинфеев превзошел Лионеля Месси: историческое достижение российского голкипера Ольга ВайленкоФутбол — это не просто спорт, это целая культура, где успехи и рекорды становятся частью истории, которую помнят и которой гордятся.
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