Военкор Котенок: ВС РФ выбили ВСУ из села Снагость Курской области

Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что подразделения Вооружённых сил России добиваются очередных побед в ходе проведения операции по уничтожению контингента армии Украины на территории Курской области.
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