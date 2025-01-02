НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Депутат дурнина безмозглая старый ПВОшник,как же!!!«Герани» атаковал...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Такие муфтии баламутят народ страны и к сталкиванию лбами. Пора власти осознать эту опасность и предотвратить провокацииМуфтий-многожёнец...
  • Сергей Рубцов
    Это за границей а у нас цена поползла вверх не зависимо от мировых цен!!!! Сволочи!!!!!!Опрос Reuters: сл...

Льготы для пенсионеров в России в 2025 году: основные выплаты, субсидии и льготы

Льготы для пенсионеров в России в 2025 году: основные выплаты, субсидии и льготы

Льготы для пенсионеров в России в 2025 году: основные выплаты, субсидии и льготы Ирина ВальковаВ России в 2025 году число пенсионеров превысит 41 миллион человек, среди которых значительное количество людей старше 80 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх