58 минут в бездне: как зонд «Галилео» изменил наши представления о Юпитере

Мне до сих пор трудно осознать масштаб того, что произошло в начале декабря 1995 года. Представьте себе: небольшой металлический конус весом чуть больше трёх центнеров на огромной скорости врезается в атмосферу крупнейшей планеты нашей системы.
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