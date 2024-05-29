И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет…

С какого века русская речь перестает быть понятной современному рядовому россиянину? Ведь сейчас, действительно, все чаще можно услышать мнение о том, что школьная программа перегружена русской литературой XIX века, которая явно несколько устарела и, увы, не актуальна.
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