Курганский лагерь шокировал тюменцев: полчища жуков, грязь, ужасная еда. Видео

Полчища черных жуков и комаров, грязь в комнатах, безвкусная еда в курганском лагере. Тренер тхэквондо из Тюменской области Сухроб Сатывалдыев привез на сборы 50 детей в лагерь «Лазурный» Куртамышкого округа, и был шокирован обстановкой.
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