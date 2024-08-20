Курганский лагерь шокировал тюменцев: полчища жуков, грязь, ужасная еда. Видео

Полчища черных жуков и комаров, грязь в комнатах, безвкусная еда в курганском лагере. Тренер тхэквондо из Тюменской области Сухроб Сатывалдыев привез на сборы 50 детей в лагерь «Лазурный» Куртамышкого округа, и был шокирован обстановкой.