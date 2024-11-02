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Царьград

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Ищут вторые паспорта и резиденции вне США: Американские богачи собрались бежать из страны

Ищут вторые паспорта и резиденции вне США: Американские богачи собрались бежать из страны

Состоятельные граждане Соединённых Штатов намерены уехать из страны после президентских выборов. Сейчас они активно ищут вторые паспорта и резиденции вне США.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да нихрена состоятельные граждане США ни ищут ни вторые паспорта ни резиденции. Кто был в Панаме или на Каймановых островах тот меня поймет............
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11 час.

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