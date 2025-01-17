❗️ В Крым и Анапу для обследования дна моря на наличие мазута отправляют подводные дроны Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.
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❗️ В Крым и Анапу для обследования дна моря на наличие мазута отправляют подводные дроны Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.