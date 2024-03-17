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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота

Министр обороны РФ проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота

Также в рамках работы Министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в г.

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