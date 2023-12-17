Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине

Соскин: на Украине скоро начнутся гражданские войны и подрывы домов военкомов Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, предупредил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.