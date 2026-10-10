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Царьград

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Минобороны России почтили память Щербакова в его 125-летие

Минобороны России почтили память Щербакова в его 125-летие

В Москве у Кремлёвской стены российские военные почтили 125-летие со дня рождения генерал-полковника Александра Щербакова.

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