Минобороны России почтили память Щербакова в его 125-летие

В Москве у Кремлёвской стены российские военные почтили 125-летие со дня рождения генерал-полковника Александра Щербакова.
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