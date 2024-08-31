Порошенко, Кличко, Тимошенко: есть ли в Киеве агенты российского подполья

На Украине назначен новый начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ. Им стал Роман Гладкий, которого местные активисты и СМИ подозревают в связях с Россией: по информации волонтера Сергея Стерненко, у жены военного есть паспорт РФ.