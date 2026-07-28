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Генменеджер «Шанхая»: «Хрипунов – работоспособный форвард. Показатель полезности «плюс 43» за 500 матчей в КХЛ говорит о том, что Степан всегда играет на команду»

Генеральный менеджер «Шанхая» Евгений Артюхин высказался о подписании контракта с нападающим Степаном Хрипуновым.

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