«Рубин» примет дисциплинарные меры к своему футболисту из-за его кричалок на Евро-2024

Казанский футбольный клуб "Рубин" применил дисциплинарные и финансовые санкции к албанскому нападающему Мирлинде Даке за оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов, произнесенный им после матча чемпионата Европы со сборной Хорватии.