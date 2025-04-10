«Ну и не будет вам Корша». Егоров о сорвавшейся аренде хавбека в команду Крапа

«Очень странная команда Krap Team x «Впорядке». Очень хотели Корша. Мы такие: «Блин, ну ладно, поможем пацанам, раз они так хотят, раз для них так важно: отдадим в аренду, даже денег не попросим, просто несколько совместных интеграций.