Бузова станет крестной? Мария Погребняк рассекретила четвертую беременность

Лишь недавно Мария Погребняк удивила всех, заявив, что вновь собирается замуж: в конце мая ее избранник, бизнесмен Игорь Головинский, сделал ей предложение спустя 9 месяцев после ее развода с бывшим мужем.
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