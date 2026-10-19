ПАРИЖ (ИА Реалист). Правительство Франции объявило о введении частичного комендантского часа в ряде городов после беспорядков 17 октября, которые вылились в одни из самых серьёзных за последние годы.
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Да шо жеэто деееееееться Макрошка хвашист ... В Гаагу яго, на костер ... Аутодафе едрить твою за коромысло. Хде голус Америки, радива Швабоды и Гретта Тумбег? Ату Яго ... Проклятущего сатаниста и мужеложца ... Ну как то так((