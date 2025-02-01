Радимов о дебюте Маврина в «Пари НН»: «Если весной не будет результата, вам припомнят эту историю и вряд ли простят»

«Давайте честно – в любой профессиональной команде при селекционной работе, если бы на просмотр привезли игрока, который потренировался четыре дня, сыграл 15 минут не на своей позиции, а после его отправили бы обратно, это был бы провал.
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