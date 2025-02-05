Оксана Чебунина проверила ход создания Московского дома Карелии

Принимая дела, новый руководитель Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте Российской Федерации Оксана Чебунина выехала на объект и ознакомилась с его состоянием 5 февраля Заместитель Главы – Постоянный Представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации ….
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