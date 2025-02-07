Об этом в эфире БелВПО заявил руководитель информационного агентства NewsFront. «США сознательно уничтожают европейскую экономику с целью, чтобы единственным средством для существования среднестатистического европейца было идти воевать.
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