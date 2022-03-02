«Баварии» интересен Фримпонг из «Байера». Трансфер защитника оценивается в 30 млн евро

«Бавария» интересуется правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом. Мюнхенский клуб видит в 21-летнем нидерландце альтернативу Бенжамену Павару, который в следующем сезоне, вероятно, будет играть в центре обороны.

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