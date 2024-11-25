Медведев: удары вглубь России нарушают все возможные красные линии

Он также призвал обратить внимание на изменения в ядерной доктрине РФ Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.
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