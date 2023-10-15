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Сийярто: В ЕС политик с мнением отличным от большинства является «агентом Кремля»

В Евросоюзе не проводят «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам». Если мнение политика не соответствует мнению большинства, то его сразу воспринимают как «путиниста» и «российского шпиона».

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