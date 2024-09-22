Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Правильно, не нужно применять. НИКАКОГО "МЫ" у порядочного человека с Шуриком, Ингермандой московской, быть не может....Более 300 тысяч ч...
  • Александр Пятнистый
    даже англичане прозревают, 36 семей попытались оформить российское гражданство и уехать из этой содомии."Русские - плохие...
  • лина любимцева
    Эти твари  наметили Россию на уничтожение. КАЖДЫЙ ВЕК ЭТИ ТВАРИ ПРУТ НА РОССИЮ!! Как же уже они  осточертели. Твари т..."МЫ ДОЛЖНЫ СУМЕТЬ...

"НЕ СКРЫТЬСЯ ДАЖЕ В КОСМОСЕ": "УЛЬТИМАТУМ" ДЛЯ НАТО ЗАПУЩЕН В ДЕЙСТВИЕ

"НЕ СКРЫТЬСЯ ДАЖЕ В КОСМОСЕ": "УЛЬТИМАТУМ" ДЛЯ НАТО ЗАПУЩЕН В ДЕЙСТВИЕ

ВКС России запустили новую ракету-носитель «Ангара» с военным грузом. Чем эта ракета пугает НАТО и почему возмездие России, которое обещал Медведев, может стать особенно страшным для Запада? 17 сентября Минобороны РФ отчиталось о запуске с космодрома Плесецк новой российской ракеты-носителя «Ангара-1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Полищук
Надеюсь, что так и будет. Расплата за все западные грехи не минует, обязательно настигнет.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх