«Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет»

Каспийское море находится на самом низком уровне за последние 400 лет. Возможно, этот показатель снизится еще на 1–2 м, рассказал в интервью «Известиям» заместитель директора Института океанологии РАН им.
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