СЗ

Сергей Захаров

Напишу напрямую слушаю новости ужасаюсь ну почему на гарант неслышит что вешают. Требуют укро фашисты бить в внутрь России ибьют ведь если будут допускать то это то фашисты нанесут нам вред огромный почему мы несотрем их центральные города в пепел нам их еще отстраивать а наши города ненадо отстраивать? Так зачем тратица в двойне отстроим мы для себя еще новые города но только зачем допускать их громить на нашей теретории как тогда меньше затратне вы троить новые какие нам будут нужны на новой теретори не давая рушить на старой?