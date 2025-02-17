Microsoft меняет стратегию: Xbox больше не стремится убедить геймеров отказаться о...

Microsoft меняет стратегию: Xbox больше не стремится убедить геймеров отказаться от Nintendo и PlayStationГлава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что компания больше не стремится заставить игроков отказываться от PlayStation и Nintendo в пользу Xbox.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)